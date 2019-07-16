Son dakika transfer haberleri: Kulübü açıkladı! Gaston Campi Trabzon'a geliyor
Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katmaya çalıştığı Gaston Campi için kulübü Estudiantes'den resmi açıklama geldi.
Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katmaya çalıştığı Gaston Campi için kulübü Estudiantes'den açıklama geldi.
Arjantin Kulübü, Campi'nin Trabzonspor'da hem sağlık kontrolünden geçmesi hem de transferin detaylarını netleştirmesi için Türkiye'ye gitmesine izin verildiği ifade edildi.
Bordo mavililer 28 yaşındaki Arjantinli stoper ile daha önce anlaşmaya varmış, kulübüyle olan sorunları çözmeye uğraşıyordu. Estudiantes ile de anlaşmaya varılmasının ardından, çarşamba günü Trabzon'a gelmesi beklenen Arjantinli oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Trabzonspor'un Estudiantes ile 800 bin euro artı sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesiyle anlaşmaya vardığı ifade edildi.
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