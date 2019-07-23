Trabzonspor'un hazırlık maçı iptal edildi
Bordo-mavili takımın yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi.
Bordo-mavili takımın yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.
Karadeniz ekibinin yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
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