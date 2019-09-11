Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı biletleri satışta!
Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.
Buna göre 15 Eylül 2019 Pazar günü 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL
Batı Alt VIP Tribün 325 TL
Batı Alt VIP Tribün 225 TL
Batı Alt VIP Tribün 150 TL
Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL
Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL
Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL
Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL
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