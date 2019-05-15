Trabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
GeriFutbol Trabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Trabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, ligde üçüncülük için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Filip Novak, TED Trabzon Koleji'nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Söyleşinin ardından öğrenciler tarafından "Yılın genç kalecisi" ödülü Uğurcan Çakır'a, "Yılın genç savunma oyuncusu" ödülü Hüseyin Türkmen'e,

"Yılın yabancı futbolcusu" ödülü de Novak'a verildi.

Okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, fotoğraf çektirip forma da imzaladı.

Novak: "Hedefimiz Beşiktaş maçında mutlaka 3 puan"

Törenin ardından Çek oyuncu Filip Novak, basın mensuplarına Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.  Bordo-mavili takımın sol bek oyuncusu, ligde iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, "Eğer yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyorsak, içeride taraftarımız önünde oynayacağımız son maçı da kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz Beşiktaş maçında mutlaka 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız." diye konuştu.

Novak, Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi vermelerine ilişkin, "Üçüncülük ihtimalinin yüksek ya da düşük olması açıkçası bizi çok düşündüren bir şey değil. Çünkü aramızdaki puan farkı 5 ve önümüzdeki 2 maçtan alabileceğimiz 6 puan var. Dolayısıyla üçüncülük ihtimali ne kadar olursa olsun, biz sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlundan flaş Rodallega açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Rodallega açıklaması

"Yeniden dönüş olacak"

Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmelerinin kendi adına da çok mutluluk verici bir durum olduğunu vurgulayan Çek futbolcu, "Benim için yeniden Avrupa Ligi'ne dönüş olacak. Hem dışarıdaki hem de kendi ülkenizdeki oyuncularla oynamak bir futbolcu için gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla ben de bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Novak, ligde en fazla gol atan savunma oyuncularının başında gelmesiyle ilgili ise, "Gol atmak her zaman çok güzeldir. Bundan daha önemli olan, takımımızın nasıl oynadığı ve kazanıp kazanmadığı. Dolayısıyla gol attığım zaman tabii ki mutlu oluyorum. Önümüzdeki hedefleri düşündüğümde, Avrupa Ligi'nde tur atlayıp, gruplara kalabilirsek çok daha mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Trabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Balıkesirspor Baltok’ta istifa depremi!

Doğu Konferansı Finali ilk maç, TEK MAÇ ve CANLI! iddaa'da öne çıkan...

Trabzonsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Göztepe'den açıklama! Bursaspor maçı...