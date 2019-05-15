Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Rodallega açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega konusunda açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalı golcü ile görüşmelerinin olduğunu belirten Ağaoğlu, " Öyle tahmin ediyorum ki Beşiktaş maçından sonra yeniden görüşeceğiz. Daha önce de kendisinden bir talebimiz oldu, düşüncesini öğrenmek istedik. O da Beşiktaş maçından sonra konuşmanın daha doğru olacağını söyledi. O zaman konuşmak için izin istedi. Bizim isteğimiz kalması yönünde. Onun cevabını bekliyoruz. Ekuban’ın opsiyonunu kullandık." ifadelerini kullandı.
Hugo Rodallega bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada, 15 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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