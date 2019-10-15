Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a uyarı!
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın artan performansı nedeniyle birçok takım peşine düştü.
Başarılı eldivenin maçlarını izlemek için kulübe başvuran scout ekiplerinden haberdar olan 23 yaşındaki eldivenin motivasyonunun düşmesini istemeyen teknik heyet oyuncuyla bir görüşme yaparak, "Sadece sahaya odaklan. Sen iyi oldukça seni takip edeceklerdir. İşini iyi yapıyorsun ama daha da iyi olman gerekiyor" uyarısında bulundu.
Milli kaleci, sık sık transfer teklifleriyle ilgilenmediğini dile getiriyor.
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