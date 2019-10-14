Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sevinci
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Parmak'ın durumu belli oldu.
Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:
“Abdulkadir Parmak’ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir”
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle