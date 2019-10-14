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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Ünal Karaman'la istikrarı yakaladı!

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Trabzonspor, Ünal Karaman'la istikrarı yakaladı!

Trabzonspor'da, teknik direktörlük koltuğunda son dönemde yaşanan istikrarsız tablo son buldu. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımı en uzun süreli çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman oldu.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, uzun bir aradan sonra mali ve sportif açıdan istikrarı yakalama adına önemli adımlar atıyor.

Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kulüp yapısına dönen bordo-mavili kulüp sportif olarak da Teknik Direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı.

27 Ocak 2013'de bordo-mavili takımdan ayrılan Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Karaman, Trabzonspor'da görev yapan 8 teknik adam arasında bordo-mavili takımda en uzun süre görevde bulunan teknik adam oldu.

Trabzonspor'da 2009-10 sezonunda takımın başına gelen Hugo Broos, 22 Kasım 2009'da bordo-mavili takımın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçında ardından takımdan ayrılmıştı.

Broos'un ardından 2009-2010 sezonunda takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takım ile 4 sezon geçirdi. 2012-2013 sezonunun 19. haftasında bordo-mavili takımın yollarını ayıran tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere toplam 137 maça çıktı.

Trabzonspor, Güneş'in ardından teknik adam istikrarı yakalayamadı

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından takımın başına teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi.

Kafkas'ın ömrü ise bordo-mavili takımda uzun sürmedi. 2012-2013 sezonunun 20. haftasında takımla birlikte sahaya çıkan Tolunay Kafkas, söz konusu sezonu tamamlayan isim oldu ancak sezonun bitmesiyle yollar ayrıldı. Kafkas, bordo-mavililerin başında 15 lig ve 5 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Dört sezon içinde Yanal ve Mandıralı iki kez görev aldı

Trabzonspor'da 4 sezon içinde yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldığından Ersun Yanal ve Hami Mandıralı iki kez göreve geldi. İki teknik adam da görevde bulundukları sürelerde istikrar yakalayamadılar.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda ise teknik adam istikrarsızlığı yakaladığı en kötü sezonu yaşadı. Bordo-mavililer sezona Shota Arvaladze ile başlarken, aynı sezonda Sadi Tekilioğlu ve Hami Mandıralı'da teknik adamlık koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak olan maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Ünal Karaman, Şenol Güneş’in ardından aralıksız takımı çalıştıran isim unvanına ulaşacak.

Trabzonspor son 10 yıllık teknik direktör tablosu:

2009-10: Hugo Henry Broos (13 lig maçı)
2009-10: Şenol Güneş (20 lig-9 Türkiye Kupası maçı)
2010-11: Şenol Güneş (34 lig-2 Avrupa Lig-1 Süper Kupa maçı)
2011-12: Şenol Güneş (40 lig-2 Türkiye Kupası-8 Şampiyonlar Lig-3 Avrupa Ligi maçı)
2012-13: Şenol Güneş (19 lig-6 Türkiye Kupası-2 Avrupa Ligi maçı)
2012-13: Tolunay Kafkas (15 lig-5 Türkiye Kupası maçı)
2013-14: Mustafa Reşiüt Akçay (20 lig-1 Türkiye Kupası-12 Avrupa Ligi maçı)
2013-14: Hami Mandıralı (14 lig- 2 Avrupa Ligi maçı)
2014-15: Vahid Halilhodzic (8 lig-6 Avrupa Lig maçı)
2014-15: Ersun Yanal (25 lig-7 Türkiye Kupası-4 Avrupa Ligi maçı)
2015-16: Shota Arveladze (11 lig- 4 Avrupa Ligi maçı)
2015-16: Sadi Tekelioğlu(7 lig-5 Türkiye Kupası maçı)
2015-16: Hami Mandıralı (15 lig-2 Türkiye Kupası maçı)
2016-17: Ersun Yanal (34 lig-8 Türkiye Kupası maçı)
2017-18: Ersun Yanal (8 lig maçı)
2017-18: Rıza Çalımbay (26 lig-5 Türkiye kupası maçı)
2018-19: Ünal Karaman (34 lig-7 Türkiye Kupası maçı)
2019-20: Ünal Karaman (7 lig- 6 Avrupa Ligi maçı)

Trabzonspor, Ünal Karamanla istikrarı yakaladı

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