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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.11.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sosa kararı! 2 yıl daha...

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Uzun süredir Jose Sosa’nın kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Arjantinli yıldız ile anlaştı. 34 yaşındaki kaptan, 2022’ye kadar bordo mavili formayı giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sözleşme konusunda Arjantinli yıldız Jose Sosa ile el sıkıştı.

Sezon başından beri müthiş bir futbol sergileyen ve Fırtına’daki en iyi dönemini geçiren Sosa, 2022’ye kadar bordo mavili formayı giymeye devam edecek.

Yıllık ücreti 3 milyon 240 bin Euro olan Sosa ile aynı rakam üzerinden el sıkışıldığı öğrenildi.

Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor

Maç başı ücret yok...

3.2 milyon avronun dışında Sosa’ya herhangi bir maç başı ücret ödenmeyecek. Bu rakam, aynı zamanda Trabzonspor’da tavan ücret kabul edilecek. Mevcut kadroda sadece Daniel Sturridge, Sosa’dan fazla kazanıyor. O da imza parası ile birlikte yıllık 3.5 milyon avro alıyor.

Bordo-Mavili yönetim, kısa zaman içinde Sosa’nın sözleşmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor. Sadece Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun değil, hocası Ünal Karaman’ın da, “Performansıyla gurur duyuyorum” dediği Tangocu, 2022’ye kadar kaptanlık pazubandını takmayı sürdürecek.

Ligde maç kaçırmadı

2017-2018 sezonunun devre arasında Milan’dan transfer edilen Sosa, bugüne kadar Trabzonspor formasıyla 74 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 65’inde 11’de olan Arjantinli maestro, 8 gol atarken, 10 da asist yaptı. Tangocu bu sezon ise sakatlıklardan dolayı sıkıntı çeken Fırtına’da tek bir lig maçı bile kaçırmadı.

Sıra Filip Novak’ta

Sosa’nın ardından şimdi gözler Filip Novak’ta. Arjantinli futbolcu gibi Mayıs’ta kontratı sona erecek Novak’la bir süredir temas halinde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kısa zamanda bu işi de noktalamayı hedefliyor. 29 yaşındaki Çek sol bek, Trabzonspor’da yıllık 860 bin Euro kazanıyor. Özellikle Alman kulüplerinin radarında olan Novak’ın ücretine zam istediği öğrenilirken, ufak bir ücret artışıyla yönetim Novak’ı ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli oyuncu için son günlerde Galatasaray ve Başakşehir iddiaları da ortaya atılmıştı.

Trabzonsporda Sosa kararı 2 yıl daha...

Trabzonsporda Sosa kararı 2 yıl daha...

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