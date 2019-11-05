Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
GeriFutbol Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
05.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavilileri sakatlık endişesi sararken, Karaman ise takımı diri tutmak için motivasyonu üst seviyeye çıkardı.

Süper Lig'in son iki haftasında 5 puan kaybeden Trabzonspor'da sakatlık kabusu üst seviyeye ulaştı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste oynadığı maçlar nedeniyle kadro zenginliğini kaybeden bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, rotasyon yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bir taraftan sakat oyuncular, bir taraftan sakat oyunculara yenilerinin eklenmesi korkusu, diğer taraftan ise Süper Lig'de ve

UEFA Avrupa Kupası'nda son 3 maçta alınan olumsuz sonuçlar lig ve Avrupa yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor'u zora soktu.

Onazi bekleniyor

Trabzonspor orta sahada yaşadığı sıkıntıya çözüm ararken, 2018-2019 sezonunun 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin ise dönmesini dört gözle bekliyor. Takımla birlikte zaman zaman çalışmalara katılan Nijeryalı oyuncunun teknik direktör Ünal Karaman'ın büyük bir sıkıntı yaşadığı orta sahaya ilaç olması bekleniyor.

Abdulkadir Ömür ve Ekubun'ın yokluğu hücum gücünü düşürdü

Trabzonspor'un henüz sezon başında iki önemli oyuncusunu kaybetmesi bordo-mavililerin hücum zenginliğini zayıflattı. UEFA Avrupa Ligi'nde

Trabzonspor'un sahasında AEK ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Ömür'den bordo-mavililer Süper Lig'de ve Avrupa'da 11 maçtır yararlanamıyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan müsabakada attığı golle bordo-mavililerin sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağlayan Ekuban ise antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sakatlanmıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve rakip savunmayı zorlamasıyla dikkat çeken Ekuban'dan bordo-mavililer, 10 maçtır yararlanamadı. Ekuban görev aldığı 5 maçta rakip fileleri havalandırırken, Abdulkadir Ömür de sahada olduğu bir mücadelede gol kaydetmişti.

Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları planları bozdu

Her geçen gün gelişim gösteren Trabzonspor'da, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları ise bordo-mavili takımın oyun planlarını tamamen bozdu. Orta sahada yaşanan sıkıntı nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, bu bölgede alternatifsiz kaldı. Obi Mikel'den 4 maçtır yararlanamayan bordo-mavililerde yaşanan sakatlıklara Abdulkadir Parmak'ın eklenmesiyle adeta şok yaşadı. Bordo-mavililer söz konusu bölgede dirençsiz kaldı.

Sturridge bir var bir yok

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz fovret oyuncusu Sturridge'den beklediği verimi henüz almış değil. Görev aldığı maçlarda etkili olmaya gayret eden oyuncu, bordo-mavililerin bugüne kadar Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçın 7'sinde görev alabildi.

Sakatlık endişesi sardı

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar takımı olumsuz yönde etkilerken, teknik heyet ise kadro kurmakta büyük bir zorluk yaşadı. Ünal Karaman, antrenmanlara A Takım kadrosuna aday oyuncular çağırdı. Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Daniel Sturridge'den de son haftalarda yararlanamayan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyunculara yeni isim eklenmesinden endişe ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına antrenmanlarda ve maçlar da dikkatli olmaları noktasında ciddi uyarılarda bulunuyor.

Sakatlıklara rağmen zirve yarışından kopmadı

Süper Lig’de as oyuncularını sakatlıklar nedeniyle kullanamayan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, yaşanan şansızlıklara rağmen zirve yarışından kopmadı. Lider Aytemiz Alanyaspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan bordo-mavililer 16 puan ile 5. sırada yer alarak üst basamaklar da kendine yer buldu.

Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle