Trabzonspor'da son dakika transfer haberi: Yusuf Sarı imzaya geliyor!
Transferde son dakika gelişmesi... Trabzonspor, Ümit Milli Takımı forması giyen Yusuf Sarı’yı bekliyor.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın dün Kosova ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki Yusuf Sarı’nın imza için Trabzon’a gelmesi bekleniyor.
Marsilya’nın ikinci takımında sağ ve sol kanatta görev yapan Yusuf Sarı, Bordo-Mavili yönetimle her konuda anlaşma sağlamıştı.
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