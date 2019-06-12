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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
12.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Emircan Altıntaş: Trabzonspor'u kim istemez!

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Emircan Altıntaş: Trabzonspor'u kim istemez!

Ümraniyespor’da ortaya koyduğu 6 gol, 9 asistle dikkatleri üzerine çeken, Türkiye Kupası’nda takımın yarı finale çıkmasında başrol oynayan Emircan Altıntaş’ın adı son günlerde ciddi şekilde Trabzonspor’la anılıyor. 24 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Ünal Karaman’ın son derece istekli olduğu konuşuluyor.

Birçok Süper Lig ekibini de peşine takan Emircan hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.

“Forma giydiğim her maçta elimden gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum” diyen Emircan, “Futbol ömür boyu süren bir meslek değil. Bu yüzden hep sahada olmak, işimi yapmak istiyorum. Bu düşünce bana üst üste iyi sezonlar geçirmemi sağladı. Özellikle son sezon kendi adıma çok iyi geçti” dedi ve ekledi:

‘Söz hakkı kulübümde’

“Böyle iyi bir sezondan sonra adımın Süper Lig takımlarıyla anılması bir armağan gibi. Hele de Trabzonspor gibi büyük bir camiayla adımın geçmesi çok değerli. Önünde uzun yıllar olan bir oyuncu ve Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Trabzonspor’daki öze dönüş politikasını ve gençlere verilen değeri görüyorum ve bu bana çok güzel geliyor. Elbette benim gibi her oyuncu Trabzonspor’da oynamak ister, kim istemez ki! Ancak şu anda Ümraniyespor’un sözleşmeli oyuncusuyum. Dolayısıyla bu konularda söz hakkı bende değil, kulübümde ve menajerimde.” Trabzon’la kupadaki eşleşmeyi unutamadığını belirten başarılı oyuncu, “İlk maçta sakattım. Trabzon deplasmanında oynamam mümkün değildi. Ancak sadece o atmosferi yaşayabilmek adına oraya gittim. Tribünden de olsa maçı izledim” ifadelerini kullandı.

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'Avrupa hayalim var'

Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik gibi oyuncuların 1. Lig’den direkt gittikleri Avrupa’da ortaya koydukları performansı örnek aldığını ifade eden Emircan Altıntaş, “Onlar bu ligde çok değerli gençlerin mücadele ettiğini ve şansı hak ettiklerini gösterdiler. Benim gibi hayalleri olan oyuncuları da hırslandırdılar. Hep daha fazla çalışarak ülkemizi Avrupa’da temsil edebilme şerefine layık olmayı çok istiyorum” diye konuştu.

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Emircan Altıntaş: Trabzonsporu kim istemez

 

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