Emircan Altıntaş: Trabzonspor'u kim istemez!

Birçok Süper Lig ekibini de peşine takan Emircan hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.

“Forma giydiğim her maçta elimden gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum” diyen Emircan, “Futbol ömür boyu süren bir meslek değil. Bu yüzden hep sahada olmak, işimi yapmak istiyorum. Bu düşünce bana üst üste iyi sezonlar geçirmemi sağladı. Özellikle son sezon kendi adıma çok iyi geçti” dedi ve ekledi:

‘Söz hakkı kulübümde’

“Böyle iyi bir sezondan sonra adımın Süper Lig takımlarıyla anılması bir armağan gibi. Hele de Trabzonspor gibi büyük bir camiayla adımın geçmesi çok değerli. Önünde uzun yıllar olan bir oyuncu ve Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Trabzonspor’daki öze dönüş politikasını ve gençlere verilen değeri görüyorum ve bu bana çok güzel geliyor. Elbette benim gibi her oyuncu Trabzonspor’da oynamak ister, kim istemez ki! Ancak şu anda Ümraniyespor’un sözleşmeli oyuncusuyum. Dolayısıyla bu konularda söz hakkı bende değil, kulübümde ve menajerimde.” Trabzon’la kupadaki eşleşmeyi unutamadığını belirten başarılı oyuncu, “İlk maçta sakattım. Trabzon deplasmanında oynamam mümkün değildi. Ancak sadece o atmosferi yaşayabilmek adına oraya gittim. Tribünden de olsa maçı izledim” ifadelerini kullandı.

'Avrupa hayalim var'

Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik gibi oyuncuların 1. Lig’den direkt gittikleri Avrupa’da ortaya koydukları performansı örnek aldığını ifade eden Emircan Altıntaş, “Onlar bu ligde çok değerli gençlerin mücadele ettiğini ve şansı hak ettiklerini gösterdiler. Benim gibi hayalleri olan oyuncuları da hırslandırdılar. Hep daha fazla çalışarak ülkemizi Avrupa’da temsil edebilme şerefine layık olmayı çok istiyorum” diye konuştu.

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