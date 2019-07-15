Trabzonspor'da Mario Gomez sürprizi
Trabzonspor'un forvet için Mario Gomez'in şartlarını soruşturması taraftarı heyecanlandırdı.
Bordo-mavililer "Sosa haklı, gelirse 25 gol atar. Bize çok faydası olur" yorumunda bulundu. Yönetim de 34 yaşındaki Alman forvetin menajeriyle temas kuracak. Yönetim alacağı cevaba göre rotasını belirleyecek. Ünal Karaman da onu çok istiyor..
CAICEDO DA LİSTEDE
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Lazio’nun Ekvadorlu yıldızı Felipe Caicedo’yu listesine aldı. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan Fırtına önümüzdeki günlerde İtalyan ekibinin kapısını çalacak.
Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Karadeniz devi kadrosunu yıldız bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Marcus Berg’i Krasnodar’a kaptıran, Wilfried Bony’le de görüşmelerine devam eden Fırtına’nın gündemine yeni bir isim girdi: Felipe Caicedo...
italyan ekibi lazio’nun formasını giyen Ekvadorlu oyuncu için bordo-mavililer’in devreye girdiği öğrenildi. Uygun bonservis... Çizme temsilcisi ile 1 yıllık sözleşmesi olan Caicedo’nun uygun bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan Trabzonspor önümüzdeki günlerde mavi-beyazlılar’ın kapısını çalacak. Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça çıkan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik performansıyla beğeni kazandı.
Mario Gomez'in Bayern Münih günlerini hatırlıyoruz...
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