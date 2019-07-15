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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A Spor - Fanatik
15.07.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Mario Gomez sürprizi

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Trabzonspor'da Mario Gomez sürprizi

Trabzonspor'un forvet için Mario Gomez'in şartlarını soruşturması taraftarı heyecanlandırdı.

Bordo-mavililer "Sosa haklı, gelirse 25 gol atar. Bize çok faydası olur" yorumunda bulundu. Yönetim de 34 yaşındaki Alman forvetin menajeriyle temas kuracak. Yönetim alacağı cevaba göre rotasını belirleyecek. Ünal Karaman da onu çok istiyor..

CAICEDO DA LİSTEDE

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Lazio’nun Ekvadorlu yıldızı Felipe Caicedo’yu listesine aldı. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan Fırtına önümüzdeki günlerde İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

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Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Karadeniz devi kadrosunu yıldız bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Marcus Berg’i Krasnodar’a kaptıran, Wilfried Bony’le de görüşmelerine devam eden Fırtına’nın gündemine yeni bir isim girdi: Felipe Caicedo...

italyan ekibi lazio’nun formasını giyen Ekvadorlu oyuncu için bordo-mavililer’in devreye girdiği öğrenildi. Uygun bonservis... Çizme temsilcisi ile 1 yıllık sözleşmesi olan Caicedo’nun uygun bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan Trabzonspor önümüzdeki günlerde mavi-beyazlılar’ın kapısını çalacak. Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça çıkan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik performansıyla beğeni kazandı.

Mario Gomez'in Bayern Münih günlerini hatırlıyoruz...

Trabzonsporda Mario Gomez sürprizi

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