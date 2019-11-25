Trabzonspor kaleyi kapatmanın sırrı bulundu!
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman adeta gol yememenin sırrını buldu.
Daha önce art arda oynadığı 24 maçta da kalesinde gol gören Fırtına, son iki maçtır rakiplerine bu konuda şans tanımadı.
Alanya’yı 1-0, Ankaragücü’nü de 3-0’la geçen Karadeniz ekibinde, bu iki maçta da savunma oyuncuları Hüseyin, Hosseini ve Campi’nin bir arada oynaması dikkatlerden kaçmadı.
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