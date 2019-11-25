Trabzon'a Ahmet'ten kötü haber
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı Getafe maçının hazırlıklarına başladı.
Halihazırda birçok futbolcusu sakat olan bordo mavililerde Ahmet Canbaz dünkü çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, “Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır” dedi.
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