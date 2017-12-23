Trabzonspor'da hedef 6'da 6

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından son 7 haftada yenilmeyen ve toplamda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo mavililer, yarın deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak. Hedefini 3 puan olarak belirleyen Trabzonspor bu maçtan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

ÇALIMBAY’DAN İKİ ZORUNLU DEĞİŞİK

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Uğur ile Kucka bu maçta forma giyemeyecek. İki oyucusundan yararlanamayacak olan Çalımbay, son oynanan Bursaspor maçına çıktığı ilk 11’de mecburi değişiklikler yapacak. Çalımbay’ın savunmada Uğur’un yerine sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara katılan Durica’ya, orta sahada ise Kucka’nın yerine Onazi’ye forma vermesi bekleniyor.

KARABÜKSPOR İLE 19’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor’un 10, Kardemir Karabükspor’un 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da yarın oynanacak Karabükspor maçı öncesi Mustafa Akbaş, Pereira, Yusuf, Olcay, Onazi, Bero ve Burak olmak üzere 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.