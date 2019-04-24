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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.04.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da F.Bahçe hazırlıkları devam ediyor!

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Trabzonspor'da F.Bahçe hazırlıkları devam ediyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban katılmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sağ dizinden sakatlanan ve antrenmanlarda yer alamayan Ekuban'ın tedavisinin sürdüğü ve karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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Ordu'da maddi hasarlı trafik kazası geçirdikten sonra izin verilen Hüseyin Türkmen ise antrenmanda yer alarak takımla çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonsporlu futbolcular çocuklarla buluştu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Trabzon'da öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrenciler antrenmanı izledi. Öğrenciler, yoğun ilgi gösterdiği futbolcular ve teknik heyetle antrenman öncesi anı fotoğrafı çekildi. Öğrenciler beraberinde getirdikleri bordo mavili formaları da futbolculara imzalattı.
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Trabzonsporda F.Bahçe hazırlıkları devam ediyor

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