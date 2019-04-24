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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

8 yıllık hasreti dindirmişti, şimdi hedef 22 yıllık özleme son vermek!

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8 yıllık hasreti dindirmişti, şimdi hedef 22 yıllık özleme son vermek!

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemine Trabzon’da son veren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, bu kez 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.

3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılmayı büyük oranda garantileyen Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 22 yıldır deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ünal Karaman yönetiminde 8 yıllık galibiyet hasretine bu sezon Trabzon’da oynanan maçta son veren bordo-mavililer, bu kez rakibi karşısında 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitirmeye çalışacak.

Sarı-lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer söz konusu tarihten sonra oynadığı 22 dış saha maçında 13 mağlubiyet 9 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

İstanbul’daki son galibiyette Ünal Karaman sahadaydı!

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe maçını kafasında oynamaya başladı. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul’da yaşamak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu.

Trabzonspor’un İstanbul’da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman; Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas’ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermek istiyor.

Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda galibiyete hasret kaldığı 22 maçın sonuçları ise şöyle:

28/01/1998: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1 (Türkiye Kupası)
13/03/1999: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
04/03/2000: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1
19/11/2000: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2
21/04/2002: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0
22/12/2002: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2
01/02/2004: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
30/04/2005: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1
02/12/2005: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2
13/05/2007: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)
22/12/2007: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2
25/01/2009: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
16/05/2010: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
30/01/2011: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0
18/12/2011: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
15/04/2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0
24/09/2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
06/10/2013: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
07/02/2015: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
30/11/2015: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0
27/05/2017: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
20/08/2017: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

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8 yıllık hasreti dindirmişti, şimdi hedef 22 yıllık özleme son vermek

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