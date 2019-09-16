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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok...

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Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok...

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulüpten Caleb Ekuban'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Caleb Ekuban’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Caleb Ekuban’ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir” dedi.

Ayrıca Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ahmet Fikret Gökhan ameliyatın ardından futbolcumuz Caleb Ekuban’ı İtalya’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TAKIM REVİRE DÖNDÜ

Sezona güçlü bir kadro ile iddialı giren Trabzonspor'u sakatlıklar vurdu. Abdülkadir Ömür'ün en az 4 ay sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesinin ardından Caleb Ekuban,Yusuf Sarı ve son Gençlerbirliği maçında sedye ile sahadan çıkan Ivanildo Fernandes'in durumları teknik heyet için kabus niteliğinde oldu.

Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği bildirilirken, Yusuf Sarı da 1,5 ay yeşil sahada olamayacak. Fernandes'in durumu ise henüz belli değil.

ROTA İSPANYA

Süper Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda Getafe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yapan bordo-mavililerin, taktiksel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in antrenmanda yer almadığı, bu oyuncunun durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği öğrenildi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 14.45'te özel uçakla İspanya'ya giderek, hazırlıklarına burada devam edecek.

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