Trabzonspor'da büyük tehlike! Son 2 gün...
Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilirken henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı.
Listede yer alan Daniel Sturridge, Emmanuel Adebayor gibi isimlerle görüşme halinde olan bordo mavililer henüz forvet transferine noktayı koyamadı.
Taraftarlar özellikle Daniel Sturridge transferinin bitmesini dört gözle beklerken, bordo mavililer 2 gün içinde transferi gerçekleştiremezse alınacak isim Avrupa Ligi'nde çıkılacak Sparta Prag maçlarında forma giyemeyecek.
Avrupa Ligi'nde 3. Ön eleme maçlarına çıkacak olan takımların 2 Ağustos'ta UEFA'ya kadrosunu bildirmesi gerekiyor. Trabzonspor bu tarihe kadar transferleri bitirmezse ancak bir sonraki turda kadroya yeni katılacak isimlerden yararlanabilecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle