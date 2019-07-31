Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Sturridge için teklifini yükseltti
Daniel Sturridge ile gerçekleştirilen pazarlıklarda tek aday olarak kalan Trabzonspor, yıldız golcü için teklifini yükseltti.
Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz santrfor için bordo mavililer, 2 milyon Euro yıllık ücretin yanında bir takım bonuslar sundu.
Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya attığı gol ve çıktığı maç sayısına göre ekstra prim verecek.
Trabzonspor son teklifinin ardından Daniel Sturridge’in yanıtını beklemeye başladı.
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