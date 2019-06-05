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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.06.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Aatıf sürprizi

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Trabzonspor'da Aatıf sürprizi

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, gözünü tanıdık bir isme çevirdi: Aatif Chahechouhe... Rizespor ile sözleşme yenilemeyen Faslı oyuncunun şartlarını araştıran Bordo-Mavililer, önümüzdeki günlerde ilk teması kuracak. Karadeniz'in iki köklü ekibi önümüzdeki günlerde transferde karşı karşıya gelecek gibi duruyor...

Yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Trabzonspor’da, Aatif Chahechouhe sürprizi...

Teknik direktör Ünal Karaman’ın talimatı ile yeni transferleri sezon başı kampına yetiştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fırtına, gözünü tanıdık bir isme dikti. Karadeniz devi, Rizespor ile olan sözleşmesi sona eren Aatif için düğmeye bastı.

7 yıldır Türkiye’de hücum bölgesindeki rotasyonu artırmak isteyen Karadeniz devi, Faslı oyuncu için maliyet araştırmasına başladı. Rize’de yarım sezon için 870 bin euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde temas kurulacak.

Yurt içi ve yurt dışından birçok talibi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun, Türkiye’de kalmak istediği öğrenildi.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın da 2012 yılından bu yana ülkemizde forma giymesi ve ligi tanıması nedeniyle Aatif’ı kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

Krallık tacını taktı

2012-2013 yılında Bulgar ekibi Chernomorets Burgas’tan, Sivasspor’a transfer olan Aatif, bir yıl sonra Kırmızı- Beyazlı formayla Süper Lig’de attığı 17 golle krallık yaşamıştı. Ülkemizde Sivas, Fenerbahçe ve Rize formaları giyen Faslı yıldız, Türkiye kariyerinde çıktığı 234 karşılaşmada 72 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

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Trabzonsporda Aatıf sürprizi

Trabzonspor yeni sezon formalarını böyle tanıttı...

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