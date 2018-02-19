Trabzonspor'da 50'inci yıl depremi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriTrabzonspor'da 50'inci yıl depremi
Futbol Trabzonspor'da 50'inci yıl depremi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
dha
19.02.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 50'inci yıl depremi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor'da 50'inci yılda şampiyonluk parolasıyla göreve soyunan bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ve yönetiminin, görev süresinin son yılında da takımın başarısız sonuçları sürdürmesi nedeniyle istifası isteniyor.

2015 yılında başkanlığa seçilen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Usta yönetimi, 2015-16 sezonun 13üncü haftasında 17 puanla 9uncu sırada aldığı takımla söz konusu sezonu 40 puanla 12nci sırada tamamladı. 50nci yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6ncı sırada tamamladı.

50'İNCİ YILDA ZİRVE İLE PUAN FARKI 13

Trabzonspor yönetimi, kuruluşunun 50nci yılı olan ve zirve hedefi koyduğu 2017-18 sezonunda geride kalan 22 haftada da hüsran yaşadı. Büyük umutlarla başlanılan söz konusu sezonda bordo-mavililer 22nci hafta itibariyle 33 puan topladı, zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Bunun üzerine ise özellikle de son 6 maçtan galibiyet alınamaması nedeniyle taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

USTA DÖNEMİ KARNE ZAYIF

Trabzonspor, 6 Aralık 2015’te göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde toplamda 77 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 107 puan toplayabilen Trabzonspor, 124 puanı ise hanesine yazdıramadı.

AVRUPA VE KUPADA DA YOK

Bordo-mavililer, Usta döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında da beklentilere cevap vermedi. Usta döneminde Avrupa Kupalarına katılamayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupasına ise 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda veda etti.

YUSUF YAZICI: TARAFTARLARI ANLIYORUM

Trabzonspor genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Medipol Başakşehir maçının ardıdnan taraftarın yaşadığı üzüntüyü ve mutsuzluğunu anladığını söyledi. Yusuf, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, Önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldık. Üstelik çok iyi bir atmosfere rağmen. Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum. Kişisel sorumluluğumun da farkındayım. Daha iyisi için çok çalışacağız. Herkese teşekkürler ifadelerini kullandı.

TAKIMA TEK GÜN İZİN

Trabzonsporda Medipol Başakşehir maçının ardından takıma 1 gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00de yapacağı antrenmanla ligin 23üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Yerel gazeteler de 5 maçlık beraberlik serisinin ardından 22nci haftada Trabzonsproun sahasında Medipol Başakşehire mağlup olmasının ardından yönetime bırakın gidin çağrısında bulundu. Karadeniz Gazetesi, Anlayın artık istenmiyorsunuz, kapı dışarı ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, Yeter artık ağlatmayın, bırakın gidin başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, Seri sonu!, Adebayor attı, bizimkiler baktı, Trabzonsporun 12 maçlık yenilmezliği bitti yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, Arıza büyük!, Trabzonspor tel tel dökülüyor, Avrupa treni elden kaçıyor ifadelerine yer verdi.




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Baygınlık geçiren Gomis'ten ilk açıklama

Nao Kodaira sürat pateninde olimpiyat rekoru kırdı!

Başakşehir'in zirve inadı... Trabzon'u devirdi yine liderliğe kuruldu!