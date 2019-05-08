Trabzonspor'a yeni pilot takım!
1461 Trabzon'un küme düşmesiyle Trabzonspor'un yeni bir pilot takım arayışına girdiği iddia edildi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon'un küme düşmesiyle birlikte, Trabzonspor'da yeni bir pilot takım arayışına girildiği iddia edildi.
Altyapıdan, A takıma monte edilen futbolcular ile büyük bir başarı yakalayan ve Spor Toto Süper Lig'i ilk 4 içinde bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'un yeni bir pilot takım aradığı ileri sürüldü.
TFF 1.Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un Oflu Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Trabzon'a gelip, Trabzonspor Kulübü'nden yetkililer ile pilot takım konusu üzerinde bazı buluşma ve konuşmalar gerçekleştirdiği de ileri sürüldü.
Diğer aday Hekimoğlu Trabzon!
Celal Hekimoğlu'nun başkanlık görevi yürüttüğü Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü'nün de adı yeni pilot takım adayı olarak geçiyor. 3. Ligde mücadele eden Hekimoğlu Trabzon Kulübü şampiyon olarak 2.Lig'e çıkmaya başardı.
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