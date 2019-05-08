Golcüler açıldı, Göztepe atağa kalktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGolcüler açıldı, Göztepe atağa kalktı!
GeriFutbol Golcüler açıldı, Göztepe atağa kalktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
dha
08.05.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Golcüler açıldı, Göztepe atağa kalktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Golcüler açıldı, Göztepe atağa kalktı!

Spor Toto Süper Lig’de üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor’u yenerek düşme hattından kurtulan Göztepe’de son 2 haftada hücum oyuncularının sergilediği performans takımı ayağa kaldırdı.

Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Cameron Jerome ve Deniz Kadah attıkları gollerle taraftara kendini affettirdi.

İstanbul’da 2-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında Jerome perdeyi açan isim olurken, Deniz de galibiyeti perçinleyen golü atmıştı.

İki futbolcu 4-1’lik Antalyaspor zarferinde de önemli rol oynadı. Deniz Kadah eski takımına 2 penaltı golü atıp İngiliz forvet Jerome da 66. dakikada takipçiliği sayesinde takımına penaltı kazandırdı.

Göztepe’nin devre arasında İspanya’nın Huesca ekibinden kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler yine Antalyaspor maçında kalitesini konuşturdu.

Tamer Tuna eski takımına karşı
Tamer Tuna eski takımına karşı 

GALİBİYET SERİSİ SÜRECEK

Biri frikikten olmak üzere 2 klas gole imza atan Serdar hem siftah yaptı hem de gelecek 3 hafta için önemli bir hücum silahı olacağını kanıtladı.

Alınan galibiyetlerle morali tavan yapan İzmir ekibi cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına gözünü çevirdi.

Golcüler açıldı, Göztepe atağa kalktı

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcuların oldukça neşeli ve istekli olduğu gözlenirken, teknik direktör Tamer Tuna serinin süreceğini söyledi.

Başkan Mehmet Sepil, Başakşehir karşılaşmasından bu yana takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Başakşehir ve Antalyaspor sınavlarında sergilenen inançlı futbolun Sivasspor’a karşı süreceğini belirten Tamer Tuna, "Bütünleştik ve inandık. Göztepe yoluna Süper Lig’de devam edecektir" yorumunu yaptı.

Göz-Göz’de sol bek Agbenyenu ve sağ bek Gassama iyileşti. Yasin, Kadu, Traore, Atakan, Grillo, Hakan ve Ghilas’ın ise sakatlıkları sürüyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (08.05.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Eczacıbaşı VitrA'nın kiralık oyuncuları dönüyor

Uğurcan Çakır: "Sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum"

Sarıyer Kastamonuspor 1966 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor altyapıda ‘Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi