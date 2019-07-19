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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.07.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Trabzonspor Zargo Toure ayrılığını KAP'a bildirdi

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Trabzonspor Zargo Toure ayrılığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcusu Zargo Toure'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550 bin avro garanti ücret ödemeli, 31 Temmuz 2018 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, futbolcuya buna göre 100 bin avro fesih tazminatı ödeneceği aktarıldı. 

Toure'ye plaket 

Bu arada, Trabzonspor Kulübü sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Zargo Toure'ye katkılarından dolayı plaket verdi. 

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp binasında organize edilen tören ile idari menajer Emrah Tok'un, hizmetlerinden dolayı Toure'ye teşekkür ederek plaket sunduğu ifade edildi. 

Toure'nin ise plaket için Tok'a teşekkür ettiği ve bordo-mavili takıma başarı dilediği kaydedildi

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