Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvete yeni Hugo
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor’a bu kez Kolombiya’dan forvet önerildi. CD La Equidad takımının formasını giyen 29 yaşındaki Carlos Peralta için yönetim araştırmalara başladı.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra birçok golcü isimle görüşen Trabzonspor henüz somut adım atamadı. Santini, İbisevic, Ginczek ve Szalai gibi isimlerle görüşmelerine devam eden bordo mavililerin gündemine şimdi de Kolombiyalı golcü oyuncu Carlos Peralta geldi.
Kolombiya ligi ekiplerinden La Equidad’da forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu için scout ekibinin de tam not verdiği ortaya çıktı. Trabzonspor kurmaylarının bu oyuncu için girişimlere başladığı, bonservis ve yıllık ücreti konusunda araştırmalara başladığı ifade edildi.
Peralta geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 12 gol ve bir asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor...
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