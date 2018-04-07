Trabzonspor yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi
GeriFutbol Trabzonspor yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
07.04.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Trabzonspor yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

Trabzonspor'da Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Olağanüstü Genel Kurul'da açılış ve gündemin oylanmasının ardından Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

BORÇ 841 MİLYON LİRA
Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise, Şubat ayı itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği'ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 lira, net borcun 841 milyon 59 bin 617 lira olduğunu açıkladı.

ESKİ BAŞKAN HACIOSMANOĞLU: "YALAN KONUŞMAK TRABZONSPOR BAŞKANINA YAKIŞMAZ"
Ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eleştirmek için söz almadığını belirterek, "Başkanlık her Trabzonspor sevdalısının hayallerini süsleyen bir makam ve bize de nasip oldu. Bizim dönemimizle ilgili sayın başkanımız Muharrem Usta çok açıklamalar yaptı. Bende basını ve medyayı iyi kullanan bir insanım. Kim aradıysa cevap vermedim. Başkan konuşmayı tercih etti. Sayın başkanımız kulübü 156 milyon Euro ile devraldı. '150 milyon Euro ile bırakıyorum. 6 milyon Euro borcu indirdim' diyor. Ben kelime oyunlarından anlamam, yalanda bilmem. İçimde sakladığım bir şey yoktur. Dilime yansıtırım. Biz kulübü devraldığımız zaman çiçek bahçesi devralmadık. Hiç ağladığımızı gördünüz mü? Biz gitmedik. Süremizi tamamladık öyle gittik. Biz geldiğimiz zaman kulübün tüm gelirleri 2017 yılına kadar temlikliydi. Borçları yapılandırdık ve kredi limitini arttırdık. Geldiğiniz günden beri başladığınız yalanlar giderken de devam ediyor. Yalan konuşmak Trabzonspor başkanına yakışmaz. Trabzonspor'u bir yere taşısaydınız, hedeflerine taşısaydınız. Biz Avrupa'da gruplardan çıktık. Faturayı bize niye kesiyorsunuz? Aday olan iki başkana da buradan sesleniyorum. Bizim ve Muharrem Usta'nın dönemlerine ait tabloları ortaya koymazlarsa onlara en büyük muhalefeti ben yapacağım "ifadelerini kullandı.

MUHARREM USTA: "İYİ NİYETİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Trabzonspor'da mevcut başkan Muharrem Usta ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu çileli yolculukta ateşten gömlekle yolumuza devam ettik. Şimdi yeni seçilecek yönetimimiz bu gömleği giyecek. Pazartesinden itibaren kim seçilirse seçilsin yanında olacağız. Asla sorumluluktan kaçan bir kardeşiniz olmayacağız. Seçimin Trabzonspor adına hayırlı olmasını ve en güzel şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Sürç-i lisan ettiysek affola. Sadece hizmet etmek için geldik ve iyi niyetimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakkınızı helal edin" dedi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Dilek ve temenniler bölümünün ardından kongre Divan Başkanlığı, yönetimin idari ve mali yönden ibrasını Genel Kurula katılan 622 üyenin oyuna sundu. Tartışmalı geçen sayım sürecinin ardından Divan Başkanı İlhami Algan, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.
Bordo-mavililerde yönetimin ibrasının ardından Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü tamamlandı. İkinci gününde yarın başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte Rodrıgues gerçekleri

Başakşehir Galatasaray'a 3 puanla gidiyor!

F.Bahçe'de bomba patlıyor! Dünya yıldızı...

Diyarbakır'da Aziz Yıldırım coşkusu