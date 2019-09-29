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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor ve Beşiktaş için var olma maçı

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Trabzonspor ve Beşiktaş için var olma maçı

Trabzonspor İle Beşiktaş bu akşam saat 19.00’da Medical Park Stadı’nda karşılaşacak.Sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş’ı yenip 3 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Sezona kötü başlayan ve yönetim krizi yaşayan Kartal bugün galip gelirse, Abdullah Aile oyuncuların üstündeki baskı biraz olsun azalacak.

 

SÜPER Lig, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından bir büyük maça daha sahne olacak. 5. haftayı 6 puanla 9. sırada tamamlayan Trabzonspor, 5 puanla 11. durumdaki Beşiktaş’ı ağırlayacak. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ev sahibi Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise cezalı olan Muhammed Elneny, Adem Ljajic ve sakatlığı bulunan Victor Ruiz oynamayacak.

Beşiktaş bugünde kaybederse sorunlar iyice ağırlaşacak

KARŞILAŞMA, özellikle konuk Beşiktaş açısından büyük taşıyor... Takımın sezona kötü başlamasının ardından başkan Fikret Orman’ın olağanüstü kongre kararı almasıyla sıkıntılı bir sürece giren siyah beyazlılar, Trabzon’dan 3 puanla döndükleri taktirde camiaya bir nebze olsun moral vermiş olacak. Olası bir galibiyet, teknik direktör Abdullah Avcı’nın üstündeki baskıyı da biraz olsun hafifletecek ve yeni gelecek yönetimin kendisiyle devam etme şansını yükseltecek. Ayrıca siyah beyazlı takım zirve yarışındaki iddiasını sürdürecek ve futbolculara yönelik eleştirilerin önü kesilecek. Kaybetmeleri halinde ise Beşiktaş camiasındaki sorunlar daha da çoğalacak ve ağırlaşacak.

Kartal bu sezon deplasmandaki 3 maçında da mağlup oldu

TRABZON-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın ortaya koyduğu istatistikler, bugünkü mücadelenin her türlü sonuca açık olduğunu gösteriyor. Önemli futbolcularının peş peşe sakatlanmaları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan bordo mavili takım, bu sezon tek galibiyetini Süper Lig’in 2. haftasında BtcTurk Yeni Malatya karşısında 2-1’lik skorla aldı. Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşamayı hedefliyor.

Beşiktaş ise bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi karşılaşmayı da kaybetti. Süper Lig’de 2, UEFA Avrupa Ligi’nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor’a 3-0, Gazişehir’e 3-2 mağlup olurken, Avrupa’da Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti. Siyah beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.

Trabzonspor ve Beşiktaş için var olma maçı

 

 

 

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