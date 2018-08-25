Trabzonspor uzatmada yakalandı! 4 gol...
Süper Lig'in 3. haftasında Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk etti. Osmanlı Stadı'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle son buldu. Bu sonuçla Trabzonspor ve Ankaragücü 4'er puana yükseldi. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını evinde Galatasaray ile oynayacak. İsmail Kartal'ın ekibi ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf (xx), Yalçın (xx), Pinto (xx), El Kabir (xx) (Dk. 90+3 Thomas), Faty (xx), Arif (xx) (Dk. 46 Kenan x), Erdem (xx), İlhan (xx) (Dk. 84 Kehinde), Kone (xx), Mokhtar (xx), Moulin (xx)
TRABZONSPOR: Onur (xx), Hosseini (xx), Rodallega (xx), Sosa (xx) (Dk. 90 Hasan), Olcay (xx), Toure (xx), Onazi (xx), Pereira (xx), Abdülkadir (x) (Dk. 74 Anthony x), Novak (xx), Yusuf (x) (Dk. 84 Kucka)
GOLLER: Dk. 43 Faty, Dk. 90+1 Mokhtar (MKE Ankaragücü) - Dk. 28 Novak, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Kone, Moulin (MKE Ankaragücü) - Abdülkadir, Kucka (Trabzonspor)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
28'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Sosa kullandı. Penaltı noktasında kafa ile Yusuf topu arkaya aşırdı. Novak boş pozisyonda topu kafa ile kaleci Hopf'un üzerinden ağlara gönderdi: 0-1.
43'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Erdem, topu boş pozisyondaki Faty'e aktardı. Faty topu bekletmeden kaleye gönderdi ve top kaleci Onur'un solundan filelere gitti: 1-1.
80'inci dakikada Yusuf sağ kanatta topu Olcay'a bıraktı. Olcay topu penaltı noktasındaki Rodallega'ya aktardı. Rodallega'nın yatarak çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.
90+1'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Erdem kullandı. Ceza sahasına gelen topa Kehinde vurdu topu kaleci Onur çeldi. Mohktar, önünde kalan topu ağlara gönderdi: 2-2.
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