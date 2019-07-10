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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Trabzonspor son dakika transfer haberi: Wilfried Bony sinyali verdi ve...

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Trabzonspor son dakika transfer haberi: Wilfried Bony sinyali verdi ve...

Obi Mikel transferi ile ses getiren Fırtına, gözünü bir başka yıldıza çevirdi: Wilfried Bony... Rodallega’nın yerini daha kaliteli bir isimle doldurmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki golcü ile kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı.

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi, hem iddialı hem de alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda genç oyuncularla kulübesini zenginleştiren ve geleceğin takımını kuran Fırtına, artık yıldız isimlere yönelmeye başladı. Obi Mikel transferi ile ses getiren Bordo- Mavili ekip, gözünü şimdi de Wilfried Bony’e çevirdi.

Belçikalılar da duyurdu

Hugo Rodallega’nın yerini daha kaliteli bir isimle doldurmayı planlayan Fırtına, bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu ile ilk teması kurdu. 30 yaşındaki golcü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Karadeniz devinin, Bony hamlesini Belçika basını da duyurdu. Belçika’da çıkan haberlerde, Anderlecht ile Trabzonspor’un yıldız oyuncu için yarıştığı ancak Bordo-Mavilililer’in teklifinin daha iyi olduğu vurgulandı. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışan yönetim, önümüzdeki günlerde Bony ile yeniden masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

'Beşiktaş'la görüşmedik'

Bony’nin adı bir süredir Beşiktaş’la da ciddi şekilde anılıyordu. Bu konuyla ilgili FANATİK’e açıklamalarda bulunan oyuncunun Türkiye temsilcileri Murat Turancı ve Ahmet Kars, “Beşiktaş’la herhangi bir görüşmemiz olmadı. Türkiye’den ilgilenen birkaç takım var. Afrika Kupası’ndan sonra netleşecek” ifadelerini kullandılar.

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Trabzonspor son dakika transfer haberi: Wilfried Bony sinyali verdi ve...

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