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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.04.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Trabzonspor revire döndü

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Trabzonspor revire döndü

Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yönetim kurulu, şanssız bir başlangıç yaptı.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun göreve başladığı dönemde Spor Toto Süper Lig'de oynanan 2 karşılaşma içerisinde 5 oyuncu sakatlık yaşarken bordo-mavililer, bu maçlarda galibiyet elde edemeyerek 1 puan alabildi.

Karadeniz ekibi, söz konusu dönemdeki ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken, ikinci maçta da Demir Grup Sivasspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, iki maçta aldığı 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle 1 puan toplarken Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli yara aldı.

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Bordo-mavililerde 7 sakatlık yaşandı

Trabzonspor'da, son 2 haftada sakatlıklar konusunda şansızlıklar yaşandı.

Karadeniz ekibi, ilk olarak Osmanlıspor maçı öncesi Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo antrenmanda sakatlık yaşayarak kadrodan çıkartıldı. Son antrenmanda da Burak Yılmaz'ın kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle bordo-mavililer, maç öncesi büyük şok yaşadı.

Osmanlıspor maçının ilk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında genç oyuncu Abdülkadir Ömür, rahatsızlık geçirince yerini Pereira'ya bıraktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kucka, ardından da kaleci Onur Recep Kıvrak, sakatlandı.

Onur Recep Kıvrak'ın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilirken futbolcunun 2-3 haftalık tedavinin ardından sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi ancak futbolcunun sezonu kapayarak riske edilmemesi bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında da Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlanırken bu futbolcuların durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Uğur Demirok'un sağ arka adalesinde yaralanma tespit edildiği, yaklaşık 2-3 hafta sürecek tedaviye tabii tutulacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma meydana geldiği, bu oyuncuya 3-4 haftalık tedavi programı uygulanacağı bildirildi

Kritik 4 karşılaşma

Ligde 46 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, ligin son 4 haftasında Avrupa kupalarına katılma yolunda yerini kaptırmamanın mücadelesini verecek.
Ligin 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile ligin 32. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 33. haftada Bursaspor deplasmanına gidecek ve son hafta sahasında ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.


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