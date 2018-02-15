Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye) ALPER ULUSOY
17 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya) METE KALKAVAN
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
18 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) BÜLENT YILDIRIM
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA
19 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs) SERKAN ÇINAR
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