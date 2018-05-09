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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)
09.05.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Trabzonspor ilk 4’e hasret

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Trabzonspor ilk 4’e hasret

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunda ilk 4 şansı kalmayan Trabzonspor, son 4 sezondur ligde ilk 4’e giremedi, bu noktada tarihinin en kötü ikinci serisini elde etti.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2017-18 sezonunda kalan 2 haftada 5’incilik mücadelesi verecek olan Trabzonspor, son 4 sezonda da Süper Lig’de sıralamada ilk 4 içerisinde yer alamadı. Son olarak 2013-14 sezonunu 53 puanla 4’üncü sırada bitiren bordo-mavililer, 2014-15 sezonunu 57 puanla 5’inci, 2015-16 sezonunu 40 puanla 12’nci ve 2016-17 sezonunu ise 51 puanla 6’ncı sırada tamamladı.

TARİHİNDE 2’NCİ KEZ
1974-75 sezonunda Türkiye’nin en üst Ligi olan 1’inci Lig’e ilk çıktığı sezonu 9’uncu sırada tamamlayan ve sonraki 5 sezonda üst üste şampiyon olan Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste ilk 4’e giremedi. Daha önce üst üste 1999-2000, 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarını ilk 4’e giremeden tamamlayan bordo-mavililer, 43 yıllık Süper Lig tarihinde toplamda 15 sezon ilk 4’ün dışında kaldı.

İLK 5’TE SIKINTIDA
Şampiyonluk hedefine erken havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre ise Avrupa Kupaları’na katılma şansı devam eden bordo-mavililer, 5’incilik için 48’er puanlı Demir Grup Sivasspor ve Göztepe ile yarış halinde. Haftayı puansız tamamlayarak ilk 5 yolunda da rakipleriyle farkı açma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, kalan iki haftada Avrupa yarışını sürdürecek.

DESTEK KAMPANYASI 3 MİLYON’U AŞTI
Trabzonspor’un başlattığı bağış kampanyasına katkı artarak devam ediyor. Bordo-mavili kulüpten açıklanan son rakamlara göre destek tutarının 3 milyon 85 bin TL’ye ulaştığı belirtildi. Destek kampanyasının devam ettiği ifade edilirken, bu konuda katkı sağlayan taraftarlara da teşekkür edildi.

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