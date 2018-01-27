Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 89 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 120 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 35 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 152 golüne, Trabzonspor 129 golle cevap verdi.



Trabzonspor 17 maçtır kazanamıyor



Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı, galip gelemedi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 89 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 30 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 118 golüne, Trabzonspor 88 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevu 2-2 tamamlandı.



Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 49 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 53 gol attı. Trabzon'daki 44 lig maçında ise Fenerbahçe 17, ev sahibi ekip 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 52 gol kaydetti.



Fenerbahçe deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor



Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ayrıca, rakip sahadaki son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu arada iki ekip, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.

En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 89 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 120 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 35 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor’un 129 golüne Fenerbahçe 152 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi 16’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi.

Ligde de sarı-lacivertililer önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 89 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 90. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe’nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 30 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 118 golüne, Trabzonspor 88 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon’da yapılan resmi ve özel 49 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 53 gol attı.

Trabzon’daki 44 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor’un 16, Fenerbahçe’nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 52 gol kaydetti.Trabzon’daki son 7 lig maçından 5’ni kaybeden, 2’sinde berabere kalan Trabzonspor , rakibini evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2’lik skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de önemli eksikler



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel'in de forma giymesi beklenmiyor.



Mehmet Ekici, dönüyor



Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Mehmet Ekici'nin, uzun bir aranın ardından bordo-mavililer karşısında kadroda olması bekleniyor. Yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mehmet, eski takımına karşı ilk defa forma giymek için teknik direktör Aykut Kocaman'dan şans bekleyecek. Mehmet, sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.



Savunma hattında değişiklik



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında özellikle savunma hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Bu bölgede görev yapan futbolculardan Skrtel ve Neto'nun sakatlığı, genç Yiğithan Güveli'nin de yine sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Aykut Kocaman sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın, savunmada Roman Neustaedter'in yanında Mauricio Isla'yı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Isla'nın yerine Nabil Dirar'ın sağ bekte görev yapmasının beklendiği Fenerbahçe'de, kanatlarda ise Aatıf Chahechouhe ile Alper Potuk formaya yakın gözüküyor. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.