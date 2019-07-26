Trabzonspor bombayı patlatıyor! 2 golcü... | Son dakika haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor bombayı patlatıyor! 2 golcü... | Son dakika haberleri...
GeriFutbol Trabzonspor bombayı patlatıyor! 2 golcü... | Son dakika haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
26.07.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor bombayı patlatıyor! 2 golcü... | Son dakika haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor bombayı patlatıyor! 2 golcü... | Son dakika haberleri...

Trabzonspor'da bir forvet beklenirken iki golcü birden geliyor. Bu transferler için yoğun mesai harcayan Bordo Mavili yönetim, en azından yeni santrforundan birini 8 Ağustos'ta oynanacak Sparta Prag karşılaşmasına yetiştirmeyi hedefliyor.

Bordo-Mavililer’in gözü yeni forvette... Hugo Rodallega’nın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeyi daha kaliteli bir golcü ile doldurmak isteyen Trabzonspor, sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarına başlamıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, en doğru transferi yapabilmek adına görüşmelerde aceleci davranmamış ve sağlam adımlar atmaya çalışmıştı. Bu nedenle de beklenen golcü transferi hemen gerçekleşmedi. Yönetim ise taraftarın beklediğine değecek bir plan hazırladı.

Rotasyonu zenginleştirecek

Ağaoğlu ve ekibi, iki forvet alarak hücum rotasyonunu zenginleştirmeyi hedefliyor. Bordo-Mavililer bu doğrultuda da çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. En kısa zamanda golcü transferinde mutlu sona ulaşmayı planlayan Fırtına’nın patronu, en azından yeni golcüsünden birini 8 Ağustos’ta oynanacak Sparta Prag karşılaşmasına yetiştirmeyi düşünüyor.

Patrik Schick'te rakipler büyük

Bony, Keseru ve Terodde gibi isimler için bastıran Karadeniz devi, Roma forması giyen Patrik Schick’e yöneldi. Ancak Çek oyuncunun transferi kolay gözükmüyor. Alman devi Dortmund ve Schalke 23 yaşındaki golcüyü istiyor.

Adebayor tamam gibi

Trabzonspor’un transferine en yakın olduğu isim ise Emmanuel Adebayor... Başakşehir ile sözleşme yenilemeyen ve bonservisini eline alan Togolu golcünün, Bordo-Mavililer’in 1.5 milyon Euro’ya yakın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor bombayı patlatıyor! 2 golcü... | Son dakika haberleri...
Josef de Souza transferinde son durum! 5 milyon...
Burak Yılmaz net konuştu: Evet gidiyorum ama...
Gomis'ten flaş açıklama: Fenerbahçe... | Son dakika haberleri...