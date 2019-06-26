Trabzonspor aradığı golcüyü buldu | Transfer haberleri
Sözleşmesi sona eren Hugo Rodalelga ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni golcüsünü arıyor. Birçok önemli ismi gündemine alan Bordo-Mavililer listesinin ilk sırasına İsveçli golcüyü aldı.
Bordo mavililer son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain takımında forma giyen İsveçli golcü Marcus Berg'in transferi için harekete geçti.
Trabzonspor 32 yaşındaki golcünün menajeriyle temasa geçerken, bonservisi elinde olan golcü için 1.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP
İsveçli forvet kısa süre içinde Trabzonspor'a kesin yanıtını iletecek. Milli formayı 69 kez giyen Marcus Berg; Panathinaikos, Hamburg ve PSV gibi takımlarda görev yaptı.
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