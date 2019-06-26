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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.06.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Trabzonspor aradığı golcüyü buldu | Transfer haberleri

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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu | Transfer haberleri

Sözleşmesi sona eren Hugo Rodalelga ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni golcüsünü arıyor. Birçok önemli ismi gündemine alan Bordo-Mavililer listesinin ilk sırasına İsveçli golcüyü aldı.

Bordo mavililer son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain takımında forma giyen İsveçli golcü Marcus Berg'in transferi için harekete geçti.

Trabzonspor 32 yaşındaki golcünün menajeriyle temasa geçerken, bonservisi elinde olan golcü için 1.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP
İsveçli forvet kısa süre içinde Trabzonspor'a kesin yanıtını iletecek. Milli formayı 69 kez giyen Marcus Berg; Panathinaikos, Hamburg ve PSV gibi takımlarda görev yaptı.

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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu | Transfer haberleri

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