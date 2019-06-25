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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
25.06.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Dervişoğlu, Trabzonspor'la anlaşamadı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede...

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Dervişoğlu, Trabzonspor'la anlaşamadı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede...

Hollanda'nın Sparta Rotterdam ekibinde forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Trabzonspor'a transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sparta Rotterdam yönetimi, Trabzonsporlu yöneticilerin yaptığı son teklifi değerlendirdi ve kabul etmedi. Trabzonspor 1 milyon Euro + %20 satıştan pay teklifine kadar çıkmasına rağmen, Hollandalılar '1,5 milyon Euro'dan aşağıya Halil'i bırakmayız' dediler.

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da önceliğin Trabzonspor'a verilmesini istedi ancak kulüp yönetimi kararını değiştirmedi. Yapılan son görüşmelerin ardından bordo-mavili ekibin temsilcileri ile görüşen Dervişoğlu cephesi, helalleşerek ayrıldı... Trabzonspor yönetimi de 'Siz elinizden geleni yaptınız. Hayırlısı olsun' yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan Sparta Rotterdam yöneticileri Halil İbrahim'in transferi için Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile İngiltere'den Brighton ile masaya oturacak. Üç kulübün de resmi tekliflerini ilettiği ve 2 milyon Euro'ya kadar çıkabilecekleri belirtildi.

Geçen yıl Sparta Rotterdam ile 47 maça çıkan Halil İbrahim Dervişoğlu, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi ve sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti.

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