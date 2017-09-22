Trabzonspor 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

Trabzonspor: Esteban (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Pereira, Durica, Okay Yokuşlu, Mas, Kucka, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Volkan Şen), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Rodallega), Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama (Dk. 39 Mbilla), Birol Parlak (Dk. 39 Efecan Karaca), Tzavellas, Welinton Silva, Maniatis, Taha Yalçıner, Junior Fernandes (Dk. 85 Fofana), Emre Akbaba, Nsakala, Vagner Love

Goller: Dk. 10 Kucka, Dk. 21 ve Dk. 32 (penaltıdan) Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 45+1, Dk. 68 (penaltıdan), Dk. 82 (penaltıdan) Vagner Love, Dk. 55 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (ilk yarı bittikten sonra), Dk. 60 Okay Yokuşlu, Dk. 79 Kucka, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Taha Yalçıner (ilk yarı bittikten sonra), Dk. 81 Tzavellas, Dk. 90 Vagner Love, Dk. 90+1 Remy (Aytemiz Alanyaspor)





MAÇIN GOL DAKİKALARI

Karşılaşmanın 10. dakikasında geliştirdiği ilk etkili atakta golü buldu. Olcay Şahan'ın derinleme pasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz topuğuyla şık bir şekilde meşin yuvarlağı Kucka'ya aktardı. Slovak futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Remy'in yanından geçerek filelerle buluştu: 1-0

21. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında topla ceza alanına hareketlenen Burak Yılmaz, savunmada Welinton Silva'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla kaleci Remy'in solundan filelere gönderdi: 2-0

31. dakikada sağdan ceza alanına giren Burak Yılmaz, Welinton Silva ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın, hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Burak Yılmaz, kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı kaleci Remy'in sağından filelere göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un golü geldi. Vagner Love orta alandan aldığı top ile savunmada sadece Durica'yı geçerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

55. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Maniatis'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Junior Fernandes, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 3-2

67. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Junior Fernandes, Durica ile Mas'ın arasında girdiği mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, maçta bu kez Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada Vagner Love, kullandığı yerden penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yollayarak maçta beraberliği sağlayan golü attı: 3-3

81. dakikada Vagner Love, ceza alanı içinde Pereira tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Ulusoy, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada Vagner Love, penaltı atışında bu kez kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından topu filelere göndererek kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 3-4





Lucescu'dan ziyaret

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ettikten sonra Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izledi.



A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı ile bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, başkan Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüşen Lucescu, beraberindekilerle Şenol Güneş Kompleksi'ne gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.



3 stoper yedek kulübesinde

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor kadrosunda 3 stoper kulübede yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, stoperler Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u yedek kulübesinde oturturken, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya bu mevkide görev verdi.



Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi de Trabzonsporlu futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden izledi.