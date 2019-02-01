Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.
Göztepe galibiyetinden sonra konuşan sarı-lacivertlilerin futbolcusu Tolgay Arslan şu ifadeleri kullandı:
Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. İlk defa bugün yaptım bunu. Çünkü, zor dönemden sonra taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluyor. Bu da içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi. Taraftara çok teşekkür ederim, beni çok iyi karşıladılar. Üst üste 2 galibiyet aldık ve bir seri yakaladık. Ben buraya ilk geldiğimde, hemen hemen fark ettim Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular aynı şeyi söyledi bana. Kendim buna şahit oldum. Çok zor 3 ay geçirdim. Taraftar da böyle beni karşıladı. Son güne kadar dik durdum sabrettim ve imzadan sonra ailem oradaydı hiç unutmayacağım.
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