Tolga Zengin isyan etti: 'Annem vefat etmiş, yakışıyor mu size dedim'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Tolga Zengin isyan etti: 'Annem vefat etmiş, yakışıyor mu size dedim'
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DHA
20.04.2018 - 01:05, Son Güncelleme:

Tolga Zengin isyan etti: 'Annem vefat etmiş, yakışıyor mu size dedim'

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Tolga Zengin isyan etti: 'Annem vefat etmiş, yakışıyor mu size dedim'

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zengin, "Öyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim" dedi.

Tolga Zengin'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle bugün yaşanan olaylarla ilgili çok üzgünüm, üzgünüz. Tartışmasız tüm futbol camiasından, böyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim. Ama müsaade ederseniz, konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmak isterim. Benim bu dünyadaki en büyük kutsalım ailemdir. O kutsallığın en yüce makamında da rahmetli annem vardır. Bugüne kadar hayatta neyi başardıysam, onun güzel hatrı için ve duaları sayesinde olduğunu bilirim. Bugün adına taraftar demeye utanacağımız bir grup, kulübenin hemen arkasında sürekli olarak anneme küfretti. Biz sporcuyuz, profesyoneliz, evet, ama her şeyden önce evladız, insanız. Bu çirkinlik artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde gidip müdahale ettim, 'Benim annem vefat etmiş, bu yakışıyor mu size' dedim. Tek bir kötü söz veya küfür çıkmadı ağzımdan. Ben adını o pis ağızlarına aldıkları annemi bir saniye bile fazla yaşatmak için canımı verirdim. O sırada Şenol hoca geldi ve tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Hep diyoruz, spor mücadeledir ama aynı zamanda kardeşliktir diye. Biz bu topraklarda evimize gelen misafire ikramların en güzeli yaparız, evimizin en güzel yerinde ağırlarız. Biz misafirimizin ailesine, kutsalına küfretmeyiz. Bize hayat böyle öğretilmedi. Tek isteğim futbolun tüm güzelliklerini yerle bir eden bu insanların tribünlerden uzak tutulmasıdır. Hassasiyetimi anlamanız dileğimle..."

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