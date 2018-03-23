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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
23.03.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Titi: Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz

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Titi: Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz

Bursaspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, lig sonuna kadar daha fazla puan alarak Bursaspor'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olmuş bir takımda beklentilerin yüksek olmasının normal olduğunu ifade eden Titi, "İstenilen sonuçlar gelmeyince de baskı oluyor. Lig sonuna kadar daha fazla puan alıp, Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Bursaspor'un oyuncusuysanız her zaman kazanmak için oynar ve ona göre hazırlanırsınız. Ligde zor bir dönemden geçtik ama iyi döneme gireceğimizi düşünüyorum. Sivasspor gibi zor bir takımı yendik. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Daha önce ligde şampiyon olmuş bir takımın formasını giydiğiniz zaman ve istenilen sonuçları alamadığınız zaman baskı olur. Her zaman bu olur. Yüksek kaliteli bir ekibe sahibiz. Bu da beklentileri yükseltiyor. Ligin sonuna kadar daha fazla puan alacağımıza ve Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz" dedi.

"İçerdeki performansımızı deplasman maçlarına da yansıtmamız lazım"

Kendi sahalarında iyi maçlar çıkarttıklarını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Deplasman performansımızın da gelişmeye ihtiyacı var. Gelişmemiz için elimizden geleni yapıyoruz ve içerideki performansımızı deplasman maçlarına da yansıtmamız lazım. Antalyaspor'la çok önemli maça çıkacağız. Bunun için de gereken hazırlığı yapıp, gerekenleri yapmamız lazım" diye konuştu.

Bursaspor'da kendisini yuvada gibi hissettiğini dile getiren başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6-7 aydır Bursaspor forması giyiyorum. Arkadaşlarımla sağlıklı bir ilişkim var. Hocamla da öyle. Birçok şampiyonluk yaşamış bir hoca. Ligde böyle bir hocaya sahip olmak önemli."

"Bu bizim çözebileceğimiz konu değil"

Titi, parasal konularla ilgili sorulan soruya ise, "Bu bizim çözebileceğimiz konu değil. Biz saha içine odaklanıyoruz ve saha içinde yapılması gerekeni yapıyoruz. Onun dışındaki problemler bizim işimiz değil, bizler futbolcularız. Bizi ilgilendirmez" dedi.

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