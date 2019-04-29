THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Final - Four biletini alırken, Anadolu Efes'in durumu ise Barcelona Lassa ile oynayacağı play-off 5. maçı sonunda belli olacak.
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Final - Four öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.
17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek dörtlü final öncesi temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun şamppiyonluk oranı 2,35'ten 2,10'a düştü. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in Barcelona Lassa ile oynaycağı 5. maç öncesinde 12,00 olan şampiyonluk oranı ise 10,00'a düştü.
İşte açıklanan THY Avrupa Ligi şampiyonluk oranları şöyle:
Fenerbahçe Beko 2,10
Real Madrid 3,10
CSKA Moskova 3,10
Anadolu Efes 10,00
Barcelona Lassa 12,00
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