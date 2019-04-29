Fenerbahçe'ye Gigi Datome'den kötü haber
Fenerbahçe Kulübü, Darüşşafaka Tekfen maçında sakatlanan Gigi Datome'nin sağlık durumu hakkında bir mesaj yayımladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Oyuncumuz Gigi Datome, 28 Nisan Pazar günü oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının dördüncü çeyreğinde sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Datome’nin durumu Final Four sürecine kadar gözlemlenecek ve oyuncumuzun son durumuna sağlık durumunun gelişimine göre karar verilecektir. "
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