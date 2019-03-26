THY Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi
Türkiye'den son finalist Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte İddaa yönetiminin 18 Mart itibariyle belirlediği yeni THY Avrupa Ligi şampiyonluk oranları şöyle:
BAYERN 250.00
MACCABI 250.00
ZALGIRIS 250.00
MILANO 40.00
OLYMPIAKOS 35.00
BASKONIA 25.00
PANATHINAIKOS 20.00
BARCELONA 12.00
ANADOLU EFES 7.50
REAL MADRID 3.50
CSKA MOSKOVA 3.00
FENERBAHÇE BEKO 2.40
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle