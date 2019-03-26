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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
26.03.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı! Portland şokta...

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Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı! Portland şokta...

Brooklyn Nets'i 2 uzatma sonunda, 148-144 yenen Portland Trail Blazers, Bosna Hersekli pivotu Jusuf Nurkic'in sol bacağının kırılmasıyla şoka girdi!

Batı Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Portland Trail Blazers ile Doğu'da play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmanın sonucu 2 uzatmada belli oldu. Ev sahibi Trail Blazers, sahadan 148-144 galip ayrıldı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 31 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı. Maçı 32 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 4 blokla tamamlayan Trail Blazers'dan Jusuf Nurkic'in sol bacağı, 2. uzatmada girdiği ribaunt mücadelesinde kırıldı. Bosna Hersekli pivot, sahadan sedyeyle çıkarıldı.

Nets'te D'Angelo Russell 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie ise 22 sayı üretti.

BOOKER'DAN TARİHİ PERFORMANS, 59 SAYI!

Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Utah Jazz, konferans sonuncusu Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçı 125-92 kazandı.

Ev sahibi Jazz'da Rudy Gobert 27 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Derrick Favors ve Ricky Rubio 18'er sayı kaydetti.

Suns'ta Devin Booker'ın 59 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Booker, Rick Barry (7 kez), LeBron James (3) ve Kyrie Irving'den (2) sonra 23 yaşına basmadan birden fazla 50 sayının üstünde performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu.

Dün gece alınan toğlu sonuçlar şu şekilde...

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 119-98
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-103
Utah Jazz-Phoenix Suns: 125-92
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 148-144 (uzatmada) 

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Jusuf Nurkicin bacağı kırıldı Portland şokta...

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