Thomas Meunier: ''Daha farklı kazanabilirdik''
Paris Saint-Germain'in Belçikalı sağ beki Thomas Meunier, Galatasaray maçı hakkında konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından Fransız temsilcisinin sağ beki Thomas Meunier, karşılaşmayı değerlendirdi.
Belçikalı futbolcu, grupta büyük bir avantajı yakaladıklarını belirtirken, ''Brugge - Real maçının 2-2 bitmesi ve bizim kazanmamızla harika bir gece yaşadık. Daha ikinci maçtan grup ikincisine 4 puan fark attık.'' şeklinde konuştu.
''TARAFTARLARI MÜTHİŞTİ AMA 3-0 KAZANABİLİRDİK''
Galatasaray'a karşı çok iyi oynadıklarını söyleyen Meunier, ''İstanbul'da işimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Galatasaray'ın 12. adamı, yani taraftarları takımlarına müthiş destek sağladı ama biz savaştık, direndik ve kazandık. Hatta 2-0, 3-0 bile kazanabilirdik. Thiago Silva ve Kimpembe, Babel'i çok iyi tuttu.'' dedi.
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