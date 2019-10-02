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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Real Madrid'in tarihindeki en kötü başlangıcı

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Real Madrid'in tarihindeki en kötü başlangıcı

İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayarak son sırada yer alan Real Madrid'de gözler, Galatasaray ile oynanacak iki karşılaşmaya çevrildi.

İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı.

"Kritik durum" başlığıyla Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonunu değerlendiren Marca gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid için ilk final maçı, 22 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a karşı olacak. Dördüncü haftada ise Türk takımı Bernabeu'ya gelecek. Real Madrid, gruptaki durumunu düzeltmek için bu iki maçta 6 puan almanın yollarını arayacak."

As gazetesi de "Real Madrid, başını belaya soktu. Eğer 22 Ekim'de Galatasaray'a karşı kazanmazsa gruptan çıkması tehlikeye girecek. Avrupa Ligi bile zor olabilir." yorumunda bulundu.

"Brugge beraberliği Real Madrid'i hayatta tutsa da bundan sonra hata yapma lüksü kalmadı." diye yazan El Mundo gazetesi de "İlk iki maçtaki tökezlemeler, grup birinciliğini sadece sürprize bıraktı. Brugge ve Galatasaray zorlu rakipler gibi görünmeseler de eflatun-beyazlılar, ilk randevularının İstanbul'da olacağını görünce düşünceleri değişebilir." yorumunda bulundu.

"Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği tehlikede" başlığını atan ABC gazetesi de Madrid takımının grup birincisi olmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Haberde, "Real Madrid'in artık kullanacak jokeri kalmadı." denilerek, Galatasaray ile oynanacak iki maçın "final havasında" olacağı görüşü paylaşıldı.

Bu arada Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, İspanyol basınında eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Karın ağrısından dolayı Brugge maçının ikinci yarısında değiştirilen Courtois'nın "güven vermediği, moralsiz olduğu, kulüp içinde tartışıldığı ve taraftarlarca ıslıklandığı" belirtildi.

Öte yandan İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in 22 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadıktan sonra ligde El Clasico'ya çıkacağına ve 26 Ekim'de deplasmanda Barcelona ile karşılaşacağına işaret etti.

Real Madridin tarihindeki en kötü başlangıcı

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