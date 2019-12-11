TFF'den Süper Lig'e 210 milyonluk hayat öpücüğü

Adil DEMİRÇUBUK - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptı.

10 PUANLIK ARTIŞ

‘Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltildi.

RAHATLATAN KARAR

Bu artış, yayın gelirindeki yüzde 13.5’luk azalma ve kur artışı nedeniyle zor durumda kalan kulüpleri biraz olsun rahatlattı, adeta hayat öpücüğü oldu. Şimdi gelelim detaylara...

Yeni harcama limiti 2.9 milyar TL

TFF, 2 Eylül’de Süper Lig’deki 18 takım için toplam 2 milyar 104 milyon 256 bin liralık harcama limiti belirledi. Kulüplerin 2019-20 sezonu için yapacağı harcamalar, kendilerine ayrılan bütçenin yüzde 30’unu geçmeyecekti.

TOPLAM 2.7 MiLYAR iDi

18 takımın hepsinin limiti yüzde 30 aştığını farzedersek, toplamda harcayabilecekleri rakam 2 milyar 735 milyon 533 bin liraya ulaşıyordu.

210 MiLYON TL YÜKSELDi

TFF’nin önceki gün aldığı kararla kulüplerin bütçeleri bir anda yüzde 10 arttı (210 milyon 425 bin lira) ve 2 milyar 945 bin liraya çıktı. ‘Hangi kulüp ne kadar ek bütçeye kavuştu?’ sorusunun cevabına gelince... 4 büyükleri örnek göstererek devam edelim...

G.Saray’ın bütçesi 36.8 milyon arttı

Ligde harcama limiti en yüksek takım olan Galatasaray’ın normal bütçesi 368 milyon 811 milyon, yüzde 30 limit aşımı ile 479 milyon 455 bin TL idi. Limit yüzde 40’a çıkınca sarı kırmızılıların harcayacakları rakam 516 milyon 336 bin TL’ye yükseldi.

BEŞiKTAŞ’A 25.6 MiLYON

Bütçesi en yüksek ikinci kulüp Beşiktaş’ın harcama limiti 25 milyon 663 bin liralık artışla 333 milyon 494 bin liradan 359 milyon 158 bin liraya çıktı.

F.BAHÇE’YE 20.6 MiLYON

Fenerbahçe'nin harcama limiti, 20 milyon 643 bin liralık artışla 268 milyon 370 bin liradan 289 milyon 14 bin liraya yükseldi.

TRABZON’A 8.8 MiLYON

Trabzonspor'un takım harcama limiti ise 8 milyon 858 bin liralık artışla 115 milyon 162 bin liradan 124 milyon liraya ulaştı.

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