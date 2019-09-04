Taylan çok iddialı: Yedek kalmayı kabullenmem, ilk 11 istiyorum
Cim Bom’un son gün transferlerinden Taylan Antayalı da gözünü ilk 11’e çevirdi.
Galatasaray'ın Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, iddialı bir açıklama yaptı.
Erzurumspor’da alacaklarını bırakıp Aslan’a imza atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, transfer sonrası yakın çevresine, “Yedek kalmayı kabullenmem. Çok çalışıp formayı kapmak için elimden geleni yapacağım. Fatih hocamın adaletine güveniyorum” dediği öğrenildi.
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